В Башкирии один человек погиб, еще двое получили ожоги в ДТП с грузовиком
Около трех часов ночи 27 августа на 194 километре автодороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошло серьезное ДТП.
Как сообщили в Госавтоинспекции РБ, на трассе столкнулись "Газель" (термобудка) и грузовой автомобиль MAN. В итоге "Газель" загорелась. 57-летний водитель грузовика скончался до приезда скорой помощи.
50-летнего водителя "Газели" и его 38-летнего пассажира госпитализировали с серьезным ожогами.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.