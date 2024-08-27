В Башкирии один человек погиб, еще двое получили ожоги в ДТП с грузовиком

Около трех часов ночи 27 августа на 194 километре автодороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошло серьезное ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции РБ, на трассе столкнулись "Газель" (термобудка) и грузовой автомобиль MAN. В итоге "Газель" загорелась. 57-летний водитель грузовика скончался до приезда скорой помощи.

50-летнего водителя "Газели" и его 38-летнего пассажира госпитализировали с серьезным ожогами.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.