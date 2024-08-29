Два человека заживо сгорели в лобовом ДТП на трассе М-7

Два человека погибли в страшном ДТП в Нижегородской области рано утром 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Трагедия случилась в Кстовском округе около 4:50 — на 461-м километре трассы М-7 столкнулись ГАЗель и «Нива». Предварительно, водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения.

После столкновения транспортные средства загорелись.

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Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что с начала года в ДТП на ж/д переездах в Нижегородской области погибли пять человек.