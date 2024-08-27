«ГАЗель» загорелась после столкновения с грузовиком

В Башкирии один человек погиб, еще двое получили ожоги в ДТП с грузовиком.

Ночью 27 августа на 194-м километре автодороги Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе произошло смертельное ДТП. Уточняется, что на трассе столкнулись ГАЗель (термобудка) и грузовик MAN.

После столкновения ГАЗель загорелась. 57-летний водитель грузовика скончался до приезда медиков. 50-летнего водителя ГАЗели и его 38-летнего пассажира госпитализировали, у них сильные ожоги. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.