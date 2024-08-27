В Саратовской области машина экс-депутата Рашкина сбила лося

Автомобиль, зарегистрированный на бывшего депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина, попал в ДТП в Саратовской области, сбив лося. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. Автомобиль Lada Largus столкнулся с перебегавшим проезжую часть лосем. Водитель не пострадал. Именно на этой машине экс-депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу лося", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, кто находится за рулем в момент автоаварии.

В апреле 2022 года суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок два года. 3 мая 2022 года этот приговор подтвердил Саратовский областной суд. После этого Госдума досрочно прекратила полномочия Рашкина.

По данным обвинения, в октябре 2021 года Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.