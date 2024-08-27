На Кубани в ДТП погиб один человек

Столкновение автомобиля Lada Granta с Renault Logan на трассе в Анапе в Краснодарском крае привело к гибели водителя Lada, еще шесть человек доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В Анапе на автодороге поселок Виноградный - станица Благовещенская около 19:50 мск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. 73-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan (такси). В результате аварии водитель Lada Granta погиб. Пассажир отечественного авто и пять пассажиров Renault Logan доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.