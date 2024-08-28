Об этом в своём Telegram-канале сообщил комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Там отметили, что после поступления материалов из ГИБДД по данному делу будет направлена претензия в адрес страховой компании о возмещении вреда животному миру.

Машина Lada Largus, за рулём которой находился мужчина 1998 года рождения, сбила лосиху около села Большая Каменка. Транспорт зарегистрирован на бывшего депутата Рашкина. В октябре 2021 года политик принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося.

В Саратовской области машина экс-депутата Рашкина сбила лося

Депутат был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться ещё на два года.