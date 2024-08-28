Лопырева попала в ДТП в Москве

Телеведущая, блогер Виктория Лопырева заявила, что попала в аварию в столице. Соответствующей информацией она поделилась в соцсетях, пишет Газета.ру

Знаменитость утверждает, что виновником ДТП оказался мотоциклист. Он стал обгонять ее автомобиль со стороны, где это делать запрещено, сообщила Лопырева. В результате, как заявила она, бок машины полностью повредился. По словам бизнесвумен, автомобиль виновника был без номеров. Мотоциклист скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, написала она.

«Даже не остановился и скрылся. В общем, полный привет. Порадовал меня этот ретроградный Меркурий», — заявила телеведущая.

Напомним, что в настоящее время Лопырева живет в ОАЭ, однако часто приезжает в Москву. Она проживает в Дубае с 2022 года.

Ранее сообщалось, что актер Александр Майоров, снимавшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», был госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина. ДТП произошло на Приморском шоссе.