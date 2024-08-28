В Оренбургской области в ДТП погибла женщина

Два легковых автомобиля и "Камаз" столкнулись в Оренбургской области. Погибла 27-летняя женщина, трое детей получили травмы, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

"В результате ДТП 27-летняя пассажирка автомобиля LADA Vesta от полученных травм скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Трое детей доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 47-м км автодороги Оренбург - Орск в районе села Вязовка Оренбургского района. По информации ведомства, 36-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Duster, не выдержала безопасный боковой интервал при обгоне и столкнулась с автомобилем "Камаз", а затем с движущимся во встречном направлении автомобилем LADA Vesta. После этого автомобили съехали в кювет.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.