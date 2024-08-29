Иномарка сбила женщину с ребенком в Москве

Водитель автомобиля совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших ул. 1-я Владимирская по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на ул. 1-я Владимирская в районе д. 5 водитель автомобиля Nissan совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте, девочку-пешехода с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение», – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.