ДТП с мотоциклом и автомобилем произошло на Сретенском бульваре в Москве

Мотоциклист столкнулся с автомобилем на пересечении улицы Сретенки и Сретенского бульвара. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают оперативные службы Москвы, которые уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Движение в районе аварии не затруднено, добавили в Дептрансе.

Вечером 28 августа также столкнулись два грузовых автомобиля на МСД, в районе улицы Красный Казанец, дома 13. Из-за ДТП заняты две полосы из трех. Кроме того, движение транспорта затруднено по направлению в сторону центра.

Ранее четыре ребенка пострадали из-за ДТП на внешней стороне Садового кольца в центре Москвы. Здесь столкнулись два авто, один из которых опрокинулся.