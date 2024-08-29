Пассажир такси погиб в аварии с автобусом в Москве

Пассажир такси скончался при аварии с рейсовым автобусом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

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— Водитель автомобиля такси совершил столкновение с останавливающимся на запрещающий сигнал светофора рейсовым автобусом. В результате дорожной аварии погиб пассажир автомобиля такси, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла возле дома № 40 в деревне Лукошкино. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в аварии 22 августа погиб генеральный директор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин. Мужчине было 73 года, он скончался от полученных травм. Коллеги погибшего сожалеют о случившемся и отмечают, что деятельность Родина была направлена на развитие Тюмени и Тюменской области.