Венгерский дипломат погиб в ДТП с грузовиком в Румынии

В Румынии произошло массовое ДТП, грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Погиб водитель одной из машин, 60-летний консул Венгрии в Бухаресте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

В пресс-службе инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Тимиш уточнили, что груженый древесиной большегруз ехал по автомагистрали А1 Дева-Нэдлак из Тимишоары в Лугож.

«[Внезапно] взорвалась одна из шин, из-за чего грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем, которым управлял 60-летний мужчина, а затем с двумя другими транспортными средствами», — пояснили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело по факту совершения водителем грузовика непредумышленного убийства.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием кортежа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Штутгарте погиб 61-летний полицейский.