ДТП с двумя автомобилями произошло на внешней стороне Садового кольца

На внешней стороне Садового кольца, в районе дома № 5 на Малой Сухаревской площади столкнулись два автомобиля. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Сообщается, что на место уже прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение затруднено на втором километре. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — указано в Telegram-канале департамента.

Ранее в подмосковном городе Орехово-Зуево водитель наехал на женщину с младенцем в коляске у подъезда. Инцидент произошел 26 августа. Обстоятельства происшествия выясняются.

19 августа в результате дорожно-транспортного происшествия в районе Ново-Переделкино на западе Москвы пострадали двое детей. ДТП произошло на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы. Водитель автомобиля «Мицубиси» сбил детей, которые переходили дорогу в неположенном месте.

13 августа в Сети появились кадры с места ДТП в Басманном районе Москвы, где водитель сбил девушку на тротуаре, а после врезался в стену кофейни.