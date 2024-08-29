В результате ДТП с грузовиком в Челябинской области погиб человек
В Челябинской области на трассе М-5 в результате ДТП с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГАИ.
По имеющейся информации, авария произошла на 1569 км трассы в Ашинском районе.
«Женщина 1969 года рождения, управляя Volkswagen, выехала на полосу встречного движения, где выезд запрещён. Она скончалась на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что прокуратура Сургутского района (ХМАО) начала проверку после ДТП с вахтовым автобусом, который перевернулся на трассе Когалым — Ноябрьск 29 августа.