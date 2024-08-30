Под Красноярском человек погиб в ДТП с автомобилем МЧС

На федеральной трассе в Красноярском крае погиб один человек и трое доставлены в больницу после ДТП легкового автомобиля со служебной машиной МЧС. Об этом сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.

"Сегодня в утреннее время на 918-м км автодороги Р-255 "Сибирь" водитель Toyota Ractis выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем МЧС ГАЗ, который двигался во встречном движении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки погиб на месте, трое пассажиров служебного автомобиля МЧС доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.