Во Владивостоке подросток на мопеде отвлекся на туристов и влетел в машину

На Золотом мосту Владивостока на полосе в сторону района Чуркин подросток на мопеде отвлекся на туристов и врезался в машину перед ним. Кадрами этого нелепого ДТП поделилась «Комсомольская правда».

Отмечается, что инцидент произошел еще 14 августа, но ролик только сейчас залили в интернет. 14-летний подросток ехал на мопеде по Золотому мосту, в какой-то момент он заметил, что туристы в рядом проезжающем автобусе снимают его на телефон. После этого он показал им жест рукой и врезался в Toyota Prius.

От удара об автомобиль у подростка слетела обувь. При этом на кадрах видно, что после падения он пытается встать.

Известно, что у подростка диагностировали закрытый перелом нижней левой локтевой кости со смещением.