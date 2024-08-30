В Пскове в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса в центре Пскова. Об этом сообщили ТАСС в Госавтоинспекции города Пскова.

"Сегодня на площади Ленина произошло ДТП. Легковой автомобиль Mitsubishi столкнулся с рейсовым автобусом. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребенок", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что среди пострадавших - женщина, которая находилась за рулем легкового автомобиля. Остальные трое пострадавших - пассажиры автобуса. Из-за инцидента движение в центре Пскова затруднено.