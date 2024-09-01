Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Выксе

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Три человека пострадали в ДТП, которое случилось в Выксе 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Авария случилась в деревне Тамболес около 1:10. 21-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Лада Приора» при повороте не справился с управлением и съехал на обочину, где врезался в газовую трубу.

В аварии пострадал сам водитель, а также двое пассажиров 22 и 18 лет. Всех оставили в больницу.

Напомним, ранее смертельное ДТП случилось в Богородском округе.