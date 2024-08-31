Водитель-бесправник и его пассажир погибли в тройном ДТП в Новокузнецке

ГИБДД поделилась подробности жуткой аварии, которая произошла рано утром в южной столице Кузбасса.

© Vse42.ru

В результате ДТП в Новокузнецке, о котором сообщалось ранее, погибли два человека. Автокатастрофа произошла в субботу, 31 августа, около 5:45 на улице Димитрова, 5.

– По предварительным данным, водитель Peugeot <...> выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным Changan, после чего Changan совершил столкновение с попутно движущейся Toyota. После столкновения Peugeot совершил наезд на опору освещения, – сказали в ГИБДД Кузбасса.

В больницу увезли трех человек – водителя и двух пассажиров Peugeot. 26-летний автомобилист и 18-летний пассажир скончались в больнице. Оказалось, что водитель не имел прав.

ГИБДД напоминает кузбассовцам, что на четырехполосных дорогах запрещено выезжать на встречку, а разворачиваться можно только на перекрестках или в иных разрешенных местах.

Ранее сообщалось, что иномарка превратилась в груду металла в результате смертельного ДТП в Новокузнецке