В Башкирии после опрокидывания машины погибли два человека

Два человека погибли, еще два доставлены в больницу после опрокидывания автомобиля в Благовещенском районе Башкирии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по республике.

По предварительной информации, в воскресенье ночью на 2-м км дороги Благовещенск - Павловка 21-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

"В результате ДТП пассажиры - 27-летняя женщина и 57-летний мужчина - скончались до приезда скорой медицинской помощи. Сам водитель и еще один 26-летний пассажир с различными травмами госпитализированы", - сообщили в Госавтоинспекции.

В связи с ДТП проводится проверка, назначено проведение нескольких экспертиз.