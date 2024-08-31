В Калмыкии в ДТП погибли два человека

Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" на трассе Р-216 в Калмыкии, в результате два человека погибли, еще четверо, среди них двое детей, пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"На 290-м км автодороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь" произошло столкновение Toyota Camry под управлением 41-летнего жителя Республики Дагестан и автомашины "Газель" под управлением 40-летнего жителя этого же региона. На месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажир Toyota, в больницу доставлены водитель "Газели" и три пассажира Toyota, среди них двое детей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.