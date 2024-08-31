В Казани в ДТП с участием машины скорой помощи погиб пациент

Машина скорой помощи, которая везла пациента в больницу, столкнулась с легковым автомобилем в Казани. В результате пациент погиб, сообщается в Telegram-канале полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции управления МВД по Казани.

По данным полиции, столкновение произошло на перекрестке улиц Восстания и Декабристов.

"Водитель автомобиля скорой медицинской помощи, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и <…> звуковым сигналом, предварительно, не убедился в безопасности движения, проехал [на красный свет] и столкнулся с автомобилем "Лада", <…> водитель которого, предварительно, не предоставил преимущество в движении. <…> В автомобиле <…> транспортировался в <…> больницу пациент 1966 года рождения, <…> мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что врачи после аварии проводили реанимационные мероприятия, но стабилизировать состояние пациента не удалось. Материалы дела переданы в соответствующую инстанцию для принятия процессуального решения.