В Брянской области в ДТП погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Унечском районе Брянской области. В результате аварии три человека погибли и еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло около 00:05 мск на федеральной автодороге Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь в направлении Новозыбкова, пытаясь избежать столкновения с двигавшимся впереди автомобилем BMW, выехал на встречную полосу и врезался в Fiat Ducato.

"В результате ДТП водитель, 24-летний и 31-летний пассажиры Skoda Octavia скончались на месте, 46-летняя пассажирка Skoda Octavia <...> и водитель Fiat Ducato <...> госпитализированы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.