Восемь человек погибли в ДТП с минивэном под Нижним Новгородом

Восемь человек погибли на федеральной автодороге «Восток» в результате аварии с участием минивэна. Об этом сообщают Минздрав и прокуратура региона.

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«По предварительной информации, в ДТП на федеральной автодороге пострадали 13 человек, из них восемь - погибли», - говорится в сообщении.

Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением: автомобиль врезался в отбойник.

«В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются», - говорится в сообщении.

На место произошедшего выехал районный прокурор Евгений Матвеев, чтобы координировать правоохранительные органы и аварийные службы.

Будут задействованы два вертолета санитарной авиации.