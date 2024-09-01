Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве

На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль. Информация о пострадавших уточняется, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

© © Дептранс. Оперативно/Telegram

В ведомстве отметили, что движение в сторону области затруднено на 1,5 километра.

На месте ДТП работают оперативные службы города

Ранее сообщалось, что в столице потерявший сознание водитель протаранил три стоящие машины. Его автомобиль в результате ДТП перевернулся.