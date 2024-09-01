Стали известны подробности ЧП с 8 погибшими на трассе в Нижегородской области

Стали известны подробности происшествия на трассе М-12 в Нижегородской области, где погибли 8 человек. Об этом сообщает «Нижний Новгород онлайн».

ДТП произошло в Навашинском районе, на 357 км трассы М-12. Водитель минивэна ехал от границы с Казахстаном в сторону Москвы. Он не справился с управлением и врезался в отбойник, затем автомобиль перевернулся.

Минздрав уточнил, что в ДТП пострадали 16 человек, погибли восемь.

Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве

Один пострадавший в состоянии крайней степени тяжести, трое — в тяжелом и четыре в состоянии средней степени тяжести.

Раненых эвакуировали на двух вертолетах санитарной авиации. Пока получивших травмы людей доставили в близлежащие медучреждения. Не исключено, что их транспортируют в областной центр