Под Саратовом подросток на автомобиле совершил смертельное ДТП

Легковой автомобиль, которым управлял подросток, съехал с трассы, опрокинулся и загорелся в Саратовской области. В салоне были пассажиры-подростки. Один из них погиб, еще трое пострадали, сообщает региональное управление СК РФ.

Авария произошла накануне в поселке Горный Краснопартизанского района.

«17-летний подросток, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», допустил опрокидывание автомобиля в результате съезда в кювет с возгоранием автомобиля. В результате ДТП скончался 15-летний подросток», — сказано в сообщении.

Еще трое несовершеннолетних получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

Следователи начали проверку.