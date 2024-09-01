В Тульской области в ДТП погиб человек

На федеральной трассе М-2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным пресс-службы, авария произошла около 17:30 мск на 214-м км автодороги М-2. Столкнулись автомобили Lada Largus, "Ока", Iveco, Hyundai.

"В результате ДТП погиб водитель Lada - мужчина 1955 года рождения, еще пять человек получили телесные повреждения. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.