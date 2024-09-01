Появились подробности смертельной аварии на ЦКАД в Новой Москве

Один человек погиб и двое серьезно пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса на 231-м километре ЦКАД в Новой Москве. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

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Пассажир автобуса от серьезных ранений погиб почти сразу. Еще двух человек срочно доставили в больницу. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб, передает официальный Telegram-канал городского ведомства.

ДТП, о котором идет речь, произошло на территории поселения Щаповское ТиНАО. Грузовик протаранил автобус, в салоне которого находилось 27 рабочих.

30 августа движение на ЦКАД оказалось парализовано из-за перевернувшегося грузовика.