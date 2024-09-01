Один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в ТиНАО

Один человек погиб и два пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в ТиНАО. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в телеграм-канале.

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Авария случилась на 231-м километре ЦКАД. В результате ДТП один пассажир автобуса погиб на месте от полученных травм, еще двух пассажиров госпитализировали.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее в Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. Из-за этого на внешней стороне ТТК было затруднено движение по двум полосам из трех. Позже движение восстановили, информация о пострадавших не поступала.

До этого три грузовика столкнулись на Симферопольском шоссе в районе Климовска. Несколько полос были перекрыты. Одну из машин зажало между двумя большегрузами, о состоянии водителя данных нет.