В Москве на улице Стартовой мотоцикл столкнулся с автомобилем

Столкновение автомобиля «Ситроен Берлинго» с мотоциклом «Кавасаки» произошло в ночь на 2 сентября на улице Стартовой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, мотоцикл следовал в попутном направлении по полосе, которая предназначена для встречного движения.

Мотоциклист погиб на месте.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Другая авария произошла на территории поселения Щаповское в Новой Москве. Грузовик протаранил автобус, в салоне которого находилось 27 рабочих. Позже столичная прокуратура показала кадры с места смертельного ДТП.

30 августа движение на ЦКАД оказалось парализовано из-за перевернувшегося грузовика.