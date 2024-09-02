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Фаготист Валерий Попов попал в ДТП

Российский и советский фаготист Валерий Попов попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фаготист Валерий Попов попал в ДТП
© РИА Новости

Отмечается, что авария произошла на Комсомольском проспекте — автомобиль Skoda, в котором находился 96-летний Попов с женой, столкнулся с автомобилями Mercedes и Kia. Согласно предварительной информации, в результате музыкант сломал себе несколько ребер. В данный момент он находится под присмотром врачей в НИИ им. Склифосовского.

Ранее на западе Москвы произошло массовое ДТП.