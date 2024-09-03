ЦТК: автобус в Китае насмерть задавил возле школы 11 человек

Автобус наехал на пешеходов у входа в школу в китайской провинции Шаньдун. Об этом стало известно во вторник, 3 сентября.

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Трагедия произошла рано утром у одной из местных школ в уезде Дунпин города Тайань. Школьный автобус неожиданно наехал на людей, которые шли по обочине дороги. По предварительным данным, погибли 11 человек, среди них пятеро детей, еще 13 получили ранения. Водитель автобуса был задержан. Причины произошедшего устанавливаются, следует из эфира Центрального телевидения Китая.

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Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в турецкой провинции Анталья 3 июля. По данным Shot, в результате аварии пострадали 20 человек, водитель автобуса погиб. Двадцать туристов были госпитализированы с травмами разного характера после аварии с автобусом в турецкой Анталье. Жертв среди них нет.

В октябре 2023 года на юге Турции в городе Кайсери перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП 40 человек получили ранения, восемь из них были идентифицированы как серьезные. Водитель транспортного средства не справился с управлением на скользкой дороге и перевернулся.