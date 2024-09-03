Массовое ДТП в Башкирии: столкнулись четыре машины

В Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

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3 сентября в Туймазинском районе Башкирии около села Субханкулово произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Уточняется, что в ДТП попали автомобили ВАЗ («Нива»), Lada Vesta и две Lada Granta.

Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС отключили аккумуляторы машин и оказали пострадавшим первую помощь. Сообщается также, что в ДТП пострадали мужчина и женщина, оба 1962 года рождения. Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.