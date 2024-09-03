Вокалистка ThornEden разбилась на мотоцикле в Петербурге

Вокалистка петербургской рок-группы ThornEden Кристина Розенфельд разбилась на мотоцикле в Санкт-Петербурге, пишет «Mash на Мойке». Отмечается, что авария произошла 30-м километре внутреннего кольца КАД.

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Певица ехала на мотоцикле с 35-летним мужчиной. Во время перестроения байк столкнулся с автомобилем Kia Ceed. Несмотря на защитное снаряжение, Розенфельд получила смертельные травмы и скончалась на месте. Водитель мотоцикла был госпитализирован в состоянии средней тяжести, у него оказалось всего два года водительсткого стажа.

В июле в Турции разбилась на мотоцикле блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. В Сети 38-летнюю россиянку называли самым красивым байкером страны.

Блогер МотоТаня оставила символичный пост перед своей гибелью

По данным Telegram-канала Baza, на мотоциклах ехали три человека: Озолина, ее друг Сергей и турецкий блогер Онур Обут. Сергей был чуть впереди, девушка и турок — сзади. В какой-то момент, увидев машину впереди, Татьяна начала притормаживать, а байкер сзади этого не заметил и немного боднул мотоцикл Озолиной, после чего она потеряла управление.

Родственники Озолиной намерены доказать виновность Онура Обута в гибели россиянки. Родители байкера высказали мнение, что он не находился в больнице после ДТП. Они утверждали, что блогер признался в том, что нанес себе травмы, чтобы выглядеть пострадавшим.