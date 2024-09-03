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Человек оказался заблокирован в машине в результате ДТП в Троицком округе

В деревне Кузнецово на улице Центральная и Тимуровская Троицкого административного округа произошло ДТП с участием двух автомобилей. В одной из машин заблокирован человек. Об этом во вторник, 3 сентября, «Вечерей Москве» сообщили в экстренных службах.

Человек оказался заблокирован в машине в результате ДТП в Троицком округе
© Вечерняя Москва

Внутри одного из автомобилей также находилась беременная женщина. Она не пострадала.

На место уже вызвано три бригады скорой медицинской помощи. Движение перекрыто по двум полосам дороги, уточнил источник.

2 сентября грузовик врезался в шесть автомобилей на Московской кольцевой автодороге в районе развязки со Сколковским шоссе. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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