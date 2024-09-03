В Калмыкии в ДТП погибли три человека

Столкновение двух легковых автомобилей на федеральной автодороге Р-22 "Каспий" в Целинном районе Калмыкии привело к гибели трех человек. Еще два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"Примерно в 15:55 мск на 249-м километре ФАД Р-22 "Каспий" (территория Целинного района) произошло столкновение автомашины ВАЗ-2115 под управлением 57-летнего жителя Элисты и Toyota Camry под управлением 44-летнего местного жителя. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и два пассажира автомашины ВАЗ-2115. В медучреждение с травмами доставлены водитель и пассажир автомашины Toyota, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд транзитного транспорта.