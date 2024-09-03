Грузовик с урановыми отходами попал в ДТП в Киргизии

Специализированный грузовик марки Howo, перевозивший урановые отходы, попал в ДТП в Киргизии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

В ведомстве пояснили, что большегруз перевозил отходы с хранилища отходов добычи урана Туюк-Суу. В селе Мин-Кушон он съехал с дороги и накренился.

На место ЧП, по данным МЧС, сразу же выехали специалисты экстренных ведомств, представители предприятия. При помощи дозиметра они обследовали окружающую территорию.

«Выяснилось, что урановые отходы не высыпались. Вреда окружающей среде нанесено не было», — подчеркнули в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что радиоактивный материал с соблюдением необходимых мер предосторожности был перегружен в другой автомобиль и вывезен с места ЧП.

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Sinotruk Howo — семейство крупнотоннажных грузовых автомобилей полной массой до 60 тонн, выпускаемых китайской компанией Sinotruk Group, которая входит в государственный концерн CNHTC.