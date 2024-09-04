В Тверской области человек погиб в аварии с загоревшимся бензовозом

На трассе М-11 "Нева" в Тверской области бензовоз загорелся после столкновения с грузовиком.

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Вечером 3 сентября на 187 километре трассы М-11 "Нева" в Калининском районе бензовоз, двигавшийся в сторону Санкт-Петербурга, столкнулся с попутными грузовиком и эвакуатором. После столкновения бензовоз загорелся.

По предварительным данным регионального УМВД, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. В обстоятельствах произошедшей аварии будут разбираться сотрудники полиции.

Проведение проверки контролирует прокуратура. На место ДТП для координации работы правоохранительных органов выезжала и.о. прокурора Калининского района Александра Сереброва.