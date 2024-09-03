В Тверской области столкнулись бензовоз, грузовик и эвакуатор. Погиб один человек, водитель бензовоза, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел в Калининском районе на 187-м км трассы М-11 «Нева» во вторник, 3 сентября. После столкновения бензовоз загорелся.

На опубликованных очевидцами кадрах видна стена огня, которая образовалась на месте происшествия. Также на видео слышны взрывы.

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье

В МЧС пояснили, что сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание. В ведомстве добавили, что водители эвакуатора и большегруза не пострадали.

Движение автотранспорта затруднено. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.