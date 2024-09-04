Движение на МКАД в районе Каширского шоссе затруднено из-за ДТП

В районе съезда №24 на внешней стороне 24 км МКАД произошло ДТП, из-за чего движение затруднено. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 24 км МКАД (в районе съезда №24) столкнулись два грузовика и автомобиль. На месте работают оперативные службы города», – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

«Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», – добавили в пресс-службе.