Автомобиль насмерть сбил пешехода на юго-востоке Москвы

Машина насмерть сбила пешехода на переходе на юго-востоке Москвы
Пешеход погиб в дорожной аварии на юго-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной ГАИ.
«По предварительным данным, на ул. 1-я Фрезерная водитель автомобиля Lada совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте», – сказали в ведомстве.
Сотрудники ГАИ выясняют подробности случившегося.