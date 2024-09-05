В Ярославской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова попала в аварию с рейсовым автобусом в Рыбинске. Об этом сообщает портал YarNews со ссылкой на помощника депутата.

© t.me/mash/57324?single

Утром 5 сентябре в Рыбинске на пересечении двух улиц произошла авария с участием автобуса и автомобиля Tank. По предварительным данным, пострадали семь пассажиров автобуса, также была госпитализирована водитель Tank. Telegram-канал Mash сообщает, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным YarNews, Степанова серьезных травм не получила. Портал отмечает, что Степанова - руководитель фермерского хозяйства, в областную думу ее избрали в сентябре 2023 года.