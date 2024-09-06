В Ярославской области водитель, сбивший лося, погиб под колесами попутной машины

Столкновение с лосем в Ярославской области спровоцировало ДТП, в котором погиб мужчина и получила тяжелые травмы женщина.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около пяти часов утра 5 сентября на 19 километре автодороги Киндяки - станция Лом - Большое Село в Ярославской области.

Началось все с того, что 49-летний водитель грузовика ГАЗ наехал на лося. Мужчина остановил машину и вышел, чтобы осмотреться. Когда он находился позади кузова, в него врезался автомобиль ВАЗ-2106. Водитель грузовика скончался на месте аварии.

За рулем отечественной легковушки находился 79-летний мужчина. Его пассажирка, 77-летняя женщина, получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.