Депутат Ярославской облдумы готова помочь жертвам ДТП с ее участием

Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова готова оказать помощь пострадавшим в ДТП, которое произошло с ее участием в Рыбинске. Об этом Степанова написала на своей странице в "Вконтакте".

Сегодня утром автомобиль Tank, которым управляла Степанова, столкнулся с автобусом ПАЗ в центральном районе Рыбинска, в результате аварии были госпитализированы восемь человек, включая самого депутата.

"Сегодня в Рыбинске произошло ДТП с моим участием. В настоящее время по факту происшествия проводятся проверочные мероприятия компетентными органами. Искренне желаю скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим. Со своей стороны готова оказать им всестороннюю поддержу и помощь", - написала Степанова.

Депутат также сообщила, что находится в больнице.

"Медицинское освидетельствование пройдено, алкоголя в крови не обнаружено. Административных задолженностей не имею", - отметила Степанова.

По данным пресс-службы УМВД России по Ярославской области, автомобиль Tank, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге.

Степанова - депутат Ярославской областной думы восьмого созыва, избиралась от партии "Единая Россия" по избирательному округу № 20. Является заместителем председателя комитета областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.