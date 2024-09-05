Автомобиль загорелся на МКАД

На внешней стороне 43-го км Московской кольцевой автодороги загорелся автомобиль. На место уже прибыли городские оперативные службы. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает Telegram-канал Дептранс. Оперативно.

По предоставленной информации, обстоятельства произошедшего и количество пострадавших пока уточняются.

— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — предупредили в публикации.

В Северном административном округе Москвы по адресу Новосходненское шоссе, дом 70, загорелся автобус. В результате возгорания было затруднено движение по шоссе в обе стороны.

В результате аварии грузовика с легковым автомобилем в подмосковном Подольске пострадали четыре человека. Инцидент произошел утром 5 сентября на 196-м километре автодороги А-107. Пострадавших в ДТП аварии госпитализировали.