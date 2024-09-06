Появилось видео, как в Башкирии женщина за рулем разгромила девять машин

В Башкирии нетрезвая женщина за рулем Hyundai Creta повредила девять припаркованных во дворе автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республиканской ГИБДД Владимира Севастьянова. ДТП произошло во дворе дома по улице Ленина в городе Учалы.

«По предварительным данным, 46-летняя местная жительница за рулем «Hyundai Creta», двигаясь во дворе дома по кругу, задела девять автомобилей», — отмечается в сообщении.

Сама женщина не пострадала, ключи от машины у нее отобрали очевидцы происшествия. Прибывшие на место инспекторы ДПС провели освидетельствование на состояние опьянения и привлекли водительницу к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

На видео с камеры наблюдения видно, что белая Creta, двигаясь по кругу, задела несколько машин. После того, как одну из них развернуло поперек дороги, водитель Creta выехала на газон.