В Северной Осетии произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В ДТП погибли пять человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МЧС.

«На 64-м километре дороги Моздок – Чермен произошло ДТП с участием минивэна «Хонда Элисион» и автомобиля Kia Sorento. В результате аварии пострадали девять человек. Все жители Ингушетии», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что четыре человека погибли на месте, еще одна женщина умерла по дороге в больницу. Госпитализированы еще четверо пострадавших, их отправили в Назрань на попутных автомобилях.

В одной из машин ехала семья из четырех человек — мать, два сына и дочь, все они погибли, уточняет Telegram-канал Mash Gor. На опубликованных кадрах видно, что один из автомобилей улетел с дороги в поле, его кузов разрушен. Другой автомобиль остался на проезжей части.