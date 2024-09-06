Электричка и грузовой автомобиль столкнулись в Санкт-Петербурге, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения днем 6 сентября 2024 года в городе Санкт-Петербурге электрички и грузового автомобиля", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия устанавливаются, организована проверка для выяснения обстоятельств, причин и последствий произошедшего.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в районе станции Броневая. Грузовик выехал на железнодорожные пути прямо перед поездом. По их данным, предварительно, обошлось без пострадавших.