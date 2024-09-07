На юге Москвы в ДТП с мотоциклом скончались два человека

После удара мотоцикла о фонарный столб в Москве погиб пешеход

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Пострадавший скончался в машине скорой помощи. Он получил серьезные травмы, и медики делали все возможное для его спасения.

В результате дорожно-транспортного происшествия на юге Москвы погиб второй человек, когда мотоциклист на BMW столкнулся с фонарным столбом. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГАИ.

"По уточненным сведениям, погибший был пешеходом, который скончался во время реанимационных мероприятий в автомобиле скорой помощи", – добавили в ГАИ Москвы.

Информация об аварии на Борисовских Прудах появилась 7 сентября рано утром. Мотоциклист врезался в опору освещения.

Сначала погиб мотоциклист, получивший серьезные травмы. На месте происшествия также находился еще один человек, которому была оказана медицинская помощь и который был доставлен в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге столкнулись электричка и грузовик.